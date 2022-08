Kraft Heinz abre inscrições para dois programas de trainee internacional

A Kraft Heinz, multinacional do ramo de alimentos e detentora das marcas Heinz, Quero, Hemmer e BR Spices no Brasil, anuncia que estão abertas as inscrições para seus dois programas de trainee em 2023. Nomeado “Experiências Plurais”, o processo seletivo terá duas frentes, uma com foco em Gestão, e que seleciona talentos para atuarem em São Paulo (SP); e outra com foco em Operações, que recruta jovens para trabalharem na fábrica da empresa, em Nerópolis (GO). As inscrições se encerram em 12 de setembro.

Ambos os programas buscam pessoas diversas no Brasil para se desenvolverem em posições nos escritórios e na planta da companhia, oferecendo aos profissionais uma jornada imersiva de desenvolvimento e expondo-os a vivências com novas culturas. Assim como nas edições de 2022, os programas terão duração de um ano, no qual os participantes passarão por experiências multidisciplinares e multiculturais, trabalharão em projetos internacionais e, ao fim do programa, irão elaborar e executar um projeto prático que visa implantar uma solução para o negócio, com apresentação na sede da multinacional em Londres.

Participante do programa no último ano e agora exercendo o cargo de trainee na área de Trade Marketing, Juliana Almeida destaca que a experiência permitiu com que se desenvolvesse como pessoa, além de criar autonomia como profissional. “Na Kraft Heinz, tenho a oportunidade de conduzir e aprender assuntos totalmente novos, o que me permite explorar novas habilidades e capacidades, tanto profissionais quanto pessoais.”

“Nosso programa visa ir além de encontrar jovens talentos, contribuindo com seu futuro, repertório e capacidades técnicas e socioemocionais. Queremos construir novas lideranças autênticas dentro de um ambiente que fomente a diversidade e trocas, onde elas possam ser elas mesmas, explorando suas potencialidades com os times de forma complementar”, conta Flavia Caroni, VP LATAM de People da Kraft Heinz.

Os novos trainees da Heinz passarão por uma imersão nas áreas da companhia, sessões de treinamentos focados em autodesenvolvimento e metodologias de projeto e mentoria. Ao final do programa, os talentos serão alocados em uma área de seu interesse para prosseguir no desenvolvimento de suas carreiras.

Formandos de todas as graduações entre os anos de 2020 a 2022 estão aptos para se inscrever no programa de maior enfoque em Gestão. Já a vertente que oferece vagas para os trainees atuarem em Operações, busca talentos graduados entre 2021 e 2022, com disponibilidade para atuar em diferentes localidades e funções, além de interesse em atuar em um ambiente de manufatura dentro da multinacional.

"Ser trainee na Kraft Heinz é estar exposto a desafios e aprendizados na medida certa, e obter as habilidades necessárias para tomar decisões de impacto no dia a dia da empresa e do negócio, algo que incentivamos nos demais profissionais da companhia”, explica a executiva. “Buscamos jovens diversos, de variados recortes sociais, para que possam trazer vivências e olhares distintos. Apostamos em pessoas ousadas, sonhadoras, corajosas e que trabalhem bem em equipe, para que construam o futuro da Kraft Heinz e sigam nosso propósito de continuar tornando a vida das pessoas mais deliciosa”, finaliza.

As inscrições para o programa Experiências Plurais estão abertas. Para se candidatar às vagas, basta clicar neste link e escolher as vagas para trabalhar em São Paulo (SP) ou em Nerópolis (GO). Todas as informações estão disponíveis no Instagram da Kraft Heinz: @eunakraftheinzbr.



Serviço:

Programas de trainee Kraft Heinz 2023 - Experiências Plurais

Período de inscrições: De 16 de agosto a 12 de setembro de 2022.

Locais de trabalho: São Paulo (SP) e Nerópolis (GO).

Público-alvo do programa com foco em Gestão, para atuar em São Paulo: Graduados entre janeiro/2020 a dezembro/2022, em qualquer curso e universidade.

Público-alvo do programa com foco em Operações, para atuar em Nerópolis: Graduados entre janeiro/2021 a dezembro/2022, em qualquer curso e universidade. Disponibilidade para atuar em diferentes localidades e funções.

Pré-requisitos: Bom conhecimento da língua inglesa.

Benefícios: VR, VA, Gympass, plano de saúde, acesso ao programa Viva Bem (que oferece auxílio psicológico, social e financeiro), day off no aniversário, jornada de trabalho híbrida, Short Friday (expediente mais curto às sextas-feiras).

Inscrições no site: Acesse o link e faça sua inscrição.

Mais informações no Instagram: @eunakraftheinzbr