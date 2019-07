Kwid, o modelo mais barato da Renault

O Kwid é um subcompacto focado no uso urbano. Apesar disso, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), avalia o veículo como um utilitário esportivo compacto. A autarquia federal se baseia em dados como a altura livre do solo, de 18 centímetros, e os ângulos de entrada e saída, respectivamente 24º e 40º. Assim, obedecendo as regras, a Renault utiliza a publicidade de SUV dos compactos.

Na versão Outsider o Kwid manteve a boa altura livre do solo (18 cm) e ganhou detalhes que reforçam o estilo aventureiro

Mas, na prática, apesar da posição de direção ligeiramente elevada ele é apenas um hatchback. E se o consumidor quiser seguir a propaganda e levar seu Kwid para uma aventura? Ele aguenta? Sim, sem abusar ele vai bem. Além da boa altura, o que livra o assoalho de raspar com frequência no chão, dos ângulos de entrada e saída, que impedem que os para-choques fiquem sendo impactados, o conjunto é leve.

Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, mostra os detalhes da mais nova versão do Kwid, a Outsider. Confira o vídeo produzido pelo AutoRolé.