La Liga promove novas ativações para o El Clásico

No último domingo (24), ocorreu uma das principais partidas do futebol mundial, o El Clásico, como é conhecido o jogo entre Real Madrid x Barcelona. E para garantir uma maior visibilidade do confronto, a La Liga, o Campeonato Espanhol, desenvolveu uma série de ações para ativar o evento. A iniciativa compõe uma nova estratégia de desenvolvimento e promoção internacional do Campeonato Espanhol ao redor do El Clásico.

De acordo com a entidade espanhola, ao menos 4.500 pessoas participaram de mais de 50 ativações que revelava a nova identidade da marca e o logotipo, que fazia referência ao confronto entre os gigantes espanhóis, representado a rivalidade, força, inovação, tecnologia, dinamismo e paixão, que envolve este espetáculo de proporções mundiais.

Dentre as ativações de maior destaque, esteve a exibição do jogo na Turquia para mais de 300 participantes. Já na Índia, foram utilizados os tradicionais ciclomotores indianos, enquanto na Cidade do México barcos com trajinera decorativas de Xochimilco faziam propagandas do El Clásico.

De acordo com o Diretor Executivo da LaLiga, Oscar Mayo: “Para La Liga, é muito importante estar o mais próximo possível dos fãs, por isso fizemos um grande esforço para promover este jogo icônico no cenário internacional com mais de 130 ativações acontecendo em todo o mundo. A cada evento, queremos mostrar a nova identidade visual deste encontro, bem como compartilhar experiências diferentes com os fãs de La Liga, Real Madrid e FC Barcelona em todo o mundo, enquanto comemoramos e nos deleitamos neste lendário confronto de clubes”.

Com sua nova série de ações, o Campeonato Espanhol busca fazer com que o El Clásico ajude a aumentar o valor da marca da competição e dos clubes que a integram, sendo este o principal foco da estratégia de internacionalização da La Liga. Acredita-se que ao redor do globo, a partida entre Real Madrid e Barcelona tenha 650 milhões de fãs em potencial.

Vinícius Júnior é o novo protagonista?

O Real Madrid acabou desbancando o Barcelona dentro do Camp Nou por 2 x 1, com gols de David Alaba e Lucas Vasquez, enquanto Sergio Aguero descontou para a equipe da Catalunha. No entanto, quem acabou chamando mesmo a atenção dentro de campo foi o brasileiro Vinicius Jr. Sem Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, figuras icônicas do duelo nos últimos anos, Vinicius Jr tem se tornado o protagonista do confronto, e na última partida foi peça fundamental para o triunfo dos merengues sobre os culés.

O diário espanhol Marca afirmou em seu artigo que o camisa 20 é uma espécie de “rei do clássico”. O jornalista Pedro Polo afirmou que o jovem ponta esquerda tem um estilo de jogo semelhante ao de Neymar, já que busca o espetáculo dentro de campo, mas com foco em vencer a partida. A partida de Vinicius foi impressionante, ainda mais na primeira etapa, quando infernizou a defesa do Barcelona, principalmente o lateral Mingueza, que acabou sendo substituído no intervalo e deve ter tido pesadelos com o atacante do Real Madrid.

No programa “Carrusel Deportivo” vários jornalistas destacaram a evolução do camisa 20 sob a tutela de Carlo Ancelotti em comparação ao período que estava sob o comando de Zinedine Zidane. Com o treinador italiano, a cria do Ninho do Urubu soma sete gols e cinco assistências na temporada, seu melhor desempenho desde que desembarcou em Madrid.

A imprensa espanhola ainda destacou que o jovem de 21 anos foi o alvo da fúria dos torcedores do Barcelona quando foi substituído. Vinicius saiu de campo por de trás de um dos gols, e durante toda a trajetória até o banco de reservas, ouviu vários xingamentos, foi vaiado e atacado por objetos lançados das arquibancadas. E como o atacante tem apenas 21 anos, ele deve atormentar os torcedores do time catalão pelas próximas temporadas, então é melhor eles irem se acostumando.

