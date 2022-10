Lá vem a chuva: previsão é de temporais e rajadas de vento de 60km/h na Bahia

A partir desta segunda-feira (24), o tempo deve fechar na Bahia. De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão de é de chuvas intensas e rajadas de vento de até 60 km/h. Em Salvador e localidades do sul e do leste baianos, os volumes de chuva podem passar de 150 mm, com raios. Em pontos isolados, não está descartada a possibilidade de granizo.

Ainda segundo o instituto, o período de chuva mais intenso será entre segunda-feira e quinta-feira (27) nessas áreas. Além do calor e da alta umidade provocando as condições climáticas, haverá o chamado cavado meteorológico em altitude - ou seja, a baixa pressão relativa e mais alongada -, bem como a chegada de uma nova frente fria na costa baiana ainda no início da semana.

O Climatempo informou, ainda, que as condições climáticas devem ajudar regiões agrícolas do estado com o aumento da umidade do solo. Assim como no Maranhão e no Piauí, algumas localidades da Bahia estão há mais de 150 dias seguidos sem chuva significativa (níveis de 10mm ou mais em um dia). Isso é considerado prejudicial ao cultivo de cacau em certas áreas do estado.

Nos próximos dias, porém, o instituto destacou que as precipitações terão muita intensidade e podem causar danos, como inundações e alagamentos, além de deslizamentos de terra.

Nesta segunda-feira, a temperatura máxima prevista em Salvador é de 29ºC e a mínima é de 23ºC.