Lá vem São Pedro: Salvador tem previsão de chuvas e trovoadas na quarta

Prepara a cabeça que o cacau vai cair. Pelo menos é o que aponta o Boletim Meterológico divulgado nesta terça pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). A expectativa é de que Salvador tenha céu nublado com chuvas variando de fracas a moderadas durante a próxima quarta-feira (17).

O boletim indica que chuvas deverão vir acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento, com risco para alagamentos em áreas da cidade. Segundo o metereologista Giuliano Carlo do Nacimento, do Centro de Monitoramento e Alerta da Dafesa Civil, o fenômeno está associado ao canal de umidade vindo da região amazônica e de um reflexo da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

A Codesal informa que as chance de chuva são de 90% a qualquer hora do dia e isso gera o risco de alagamentos pontuais. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, a mínima prevista é de 24ºC e a máxima de 31ºC.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, também há expectativa de chuvas na quinta (18), quando a previsão indica 80% de chances de céu nublado ou parcialmente nublado e chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Também há risco de alagamentos pontuais.

Em comunicado, o Climatempo afirmou que a Zona de Convergência Intertropical e a circulação de ventos em várias camadas da atmosfera favoreceram a formação de nuvens muito carregadas sobre o Nordeste e o Norte do Brasil e por isso as instabilidades ainda vão permanecer ativas no decorrer do dia.

A empresa afirma que o tempo ficará instável por todo o estado e por isso deve-se acender o sinal de alerta. A previsão aponta que a chuva é frequente e pode acumular grandes volumes de água.