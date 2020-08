Labchecap oferece serviço de drive-thru para testes de covid-19

Os tempos atuais pedem um cuidado ainda maior com a saúde. Esta atitude passa pelo bem-estar físico, mental e, também, pelo diagnóstico preciso e rápido de enfermidades, como a provocada pelo novo coronavírus. Recentemente, o Labchecap – Laboratório de Análises Clínicas ampliou sua gama de serviços, implantando duas unidades de drive-thru para testes Covid-19, uma em Brotas (Av. Dom João VI, 342) e outra e Vilas do Atlântico (Avenida Praia de Itapuã, 830), atendendo a uma demanda dos seus clientes. Os postos funcionam de segunda a sexta, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h ao meio-dia.

Para utilizar o serviço basta realizar o agendamento através do drive.labchecap.com.br, no qual será disponibilizado um formulário para ser preenchido com dados, a opção do exame, horário, local e forma de pagamento. Um protocolo é gerado e dever ser apresentado juntamente com um documento de identificação com foto no momento da coleta. O contato é feito apenas com a equipe que vai realizar o procedimento e que estará usando os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e seguindo os devidos protocolos. Toda a operação não leva mais de 15 minutos.

O Labchecap é o único no drive-thru de Salvador e Lauro de Freitas que realiza as três metodologias mais seguras: o Teste Molecular RT PCR, exame padrão ouro que identifica o material genético do SARS-CoV-2 para detectar a presença do vírus no organismo, feito a partir de amostras coletadas do nariz e da faringe; o Teste Rápido (IgM e IgG), que detecta qualitativamente a presença de anticorpos no sangue; e o ELISA (IgA, IgM e IgG), que verifica a resposta imunológica do organismo, pela presença de anticorpos produzidos após contato com o vírus. É feito a partir da detecção dos anticorpos em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. O IgA e IgM indicam presença do vírus no início do contágio e o IgG quando o corpo adquire imunidade.

“Cada exame tem um momento adequado para ser feito, por isso sempre ouvimos o relato do paciente sobre a sintomatologia para poder orientar qual exame deve ser realizado, mas reforçamos que o exame deve ser solicitado pelo seu médico assistente. No caso do PCR, o ideal é que seja realizado do terceiro ao quinto dia de sintomas ou contato, mas pode ser feito até o décimo dia”, explica a Farmacêutica Bioquímica e Diretora Operacional do Labchecap, Vanda Baqueiro (CRF 1897).

“Os sorológicos ELISA IgA e IgM devem ser realizados a partir do sétimo dia de sintomas. Já o IgG é um anticorpo de memória, então aparece a partir do décimo quinto dia de quem teve a doença. O método é assertivo, tem boa resposta técnica”, garante. Sobre o Teste Rápido, a especialista explica que é para uma triagem populacional onde sabemos se a pessoa está na fase aguda quando apresenta o IgM, ou já teve contato com a doença (IgG), a partir do 7º dia de sintoma ou contato.

O resultado do PCR sai em até 3 dias úteis, o ELISA em até 48 horas e o Teste Rápido em até 24 horas. As informações são enviadas para o e-mail de cadastro do cliente ou podem ser visualizadas através do site do laboratório usando o login e senha fornecidos no momento do atendimento.

O drive-thru atende as modalidades particular e plano de saúde. Neste caso, é necessário que o convênio tenha contrato com o Labchecap e esteja aprovado mediante autorização da operadora. O tempo acordado é de 3 a 7 dias, dependendo do plano. Para atendimento através do plano de saúde, a autorização requer requisição médica ou relatório médico.

Já no caso do particular não é necessária a solicitação médica, apenas o preenchimento de formulário. Assim como o agendamento, o pagamento é realizado pelo portal de marcação. "O serviço oferece comodidade, agilidade e segurança ao cliente", reforça a diretora.

Treinamento e material

Para oferecer o serviço de diagnóstico para a Covid-19, o Labchecap precisou investir em pesquisa, treinamento de pessoal, logística e equipamentos. “Fizemos treinamentos com nossos colaboradores, que usam os EPIs adequados, com jalecos descartáveis, luvas, touca, protetor facial, a máscara N95 e a PFF2. Dessa forma, garantimos tanto a segurança do profissional quanto a do paciente”, revela Vanda Baqueiro.

O controle de qualidade é rigoroso até mesmo para os kits utilizados nos testes diagnósticos adquiridos das principais empresas da indústria de diagnósticos no mundo. “Só podemos trabalhar com um produto que tenha registro nacional na Anvisa, e ainda assim, fazemos a validação interna, seguindo as normas definidas e exigidas pela certificação de qualidade que possuímos como PALC e DICQ”, afirma a diretora. “Montamos em três semanas o novo setor de biologia molecular para justamente fazer o teste considerado Gold stand, ou seja, o teste padrão ouro para a confirmação do diagnostico, que é o PCR”, exemplifica.

Outro investimento feito pelo laboratório foi na implementação de uma logística para todos os tipos de atendimento, inclusive o oferecido a pessoas jurídicas. “Temos uma divisão do Labchecap que está atendendo exclusivamente empresas. Por exemplo, se uma rede de supermercado quiser fazer os testes dos funcionários, realizamos esta operação com toda segurança e credibilidade em acordo com todas as normas do Ministério da Saúde”, diz Vanda.

Serviço:

Drive-thru Brotas

Endereço: Av. Dom João VI, 342

Ponto de Referência: Ao lado do Hospital Aristides Maltez

Drive-thru Vilas do Atlântico

Endereço: Avenida Praia de Itapuã, 830

Ponto de Referência: Após o primeiro portão de Villas, antes do posto de gasolina Shell, ao lado da Igreja Lírios do Vale

