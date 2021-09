Laboratório com capacidade para até 15 toneladas de drogas é desmantelado em Itabuna

Um laboratório de drogas foi desmantelado, na noite de quinta-feira (9), por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira e do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itabuna). Cinco prensas, drogas e outros itens utilizados na divisão, armazenamento e comércio de entorpecentes foram apreendidos pelos policiais. Uma denúncia levou os policiais até o bairro de Zildolândia, no município de Itabuna. As equipes realizaram a varredura e encontraram indícios de disparos com arma de fogo, próximo a um imóvel, apontado como laboratório de drogas.

No local as equipes apreenderam cinco prensas de tamanhos variados usadas no acondicionamento do material, 36 tabletes de maconha, uma mesa para selagem, 13 tampas para prensa, uma forma hidráulica , um macaco, 118 algemas plásticas, 11 frascos de bicarbonato de sódio, três embalagens de cloridrato de lidocaína, um fluido de óleo, um frasco de casco de cavalo, peças de metal, embalagens e outros itens utilizados no processo de embalamento, desmanche, mistura, refino e distribuição dos ilícitos. Todo material foi apresentado na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Itabuna).