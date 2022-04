Ladeira da Montanha chega a 4º dia de interdição após desabamento de casarão

O trecho que está com escombros do casarão que desabou na Ladeira da Montanha segue interditado nesta segunda-feira (25). O imóvel desmoronou na última quinta-feira (21), devido às fortes chuvas que caíram em Salvador.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acompanhou o que seria o terceiro dia de remoção de entulhos nesta segunda, em operação realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), mas constatou que o serviço estava paralisado.

De acordo com a Codesal, além da retirada dos escombros, cabe à Conder realizar a avaliação das partes remanescentes do imóvel para demolição das estruturas que apresentem risco. Informou ainda que, de maneira preventiva, enquanto houver perigo para transeuntes e condutores de veículos, a interdição da via será mantida.

O imóvel que desabou pertencente à Conder e foi desapropriado junto a outros casarões da área, há alguns anos, pelo governo do Estado.

A reportagem procurou a Conder, que informou que desde sábado (23) está realizando a retirada dos escombros da área. "O trabalho está sendo feito com cuidado devido à umidade e instabilidade do terreno e deverá ser concluído até quarta-feira (27). A análise do local está sendo feito por um especialista que irá elaborar um laudo, apontando os encaminhamentos necessários", disse através de nota.

"A Conder vem dando apoio à prefeitura e ressalta que o desabamento do imóvel ocorreu em função do deslizamento de terra provocado pela queda do muro de contenção em alvenaria, que não está sob a responsabilidade da companhia", completou.