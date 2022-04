Ladeira da Montanha é interditada após desabamento de parede de casarão tombado

A Ladeira da Montanha foi interditada na manhã desta quinta-feira (21) depois do desabamento da parede de um casarão tombado pelo Iphan. A parede estava escorada por vigas oxidadas pelo tempo - algumas haviam sido retiradas por populares, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que vistoriou o local.

O imóvel em questão pertence à Conder e foi comprado pelo Estado, junto com outros casarões na mesma área, há alguns anos. A via foi interditada para uma avaliação mais detalhada do Iphan e também da Conder.

Equipes da Transalvador estão atuando no local para ordenar o trânsito. A Limpurb foi acionada para remover o entulho da pista.

Foto: Marina Silva/CORREIO

Ocorrências

Nas últimas 96 horas, a Codesal já recebeu 1285 solicitações. Nesta quinta, até às 11h50,o sistema contabilizou 136 solicitações.

Foram 22 ameaças de desabamento, três ameaças de desabamento de muro, 16 ameaças de deslizamento, oito árvores ameaçando cair, uma árvore caída, quatro avaliações de área, 35 avaliações de imóveis alagados, um desabamento de imóvel, dois desabamentos de muro, seis desabamentos parciais, 25 deslizamentos de terra, um destelhamento, 10 infiltrações, uma orientação técnica e uma pista rompida.

A Codesal está de plantão e pode ser acionada pelo número 199.

Tempo

previsão para esta quinta-feira (21/04) é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de A chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra.

Os maiores acumulados de chuvas em 72 horas (atualizado às 10h) foram registrados no Mirante de Periperi (237,6mm), Periperi (230 mm), Ondina (223,2mm), Centro (222,8mm) e Federação (222,2mm).

De 1º a 21 de abril (10h) já choveu 353,2 mm, segundo a estação de referência em Ondina, 24% a mais do que a média histórica para o mês que é de 284,9 mm.