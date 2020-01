Ladrão é preso após tirar cochilo dentro de carro furtado; veja vídeo

Um ladrão de carros foi preso na manhã desta segunda-feira (6) após ser encontrado dormindo dentro de um carro com vidro arrombado no estacionamento de uma estação do metrô em Samambaia Sul, no Distrito Federal. As informações são do jornal Correio Braziliense.

Após a vítima do furto denunciar o sumiço do veículo, policiais militares foram ao local e constataram que o homem, que dormia nos bandos traseiros do automóvel, foi o responsável por quebrar o vidro do veículo para realizar o furto. O ladrão foi encaminhado à 26ª Delegacia (Samambaia Norte).

De acordo com a PM, o vidro da porta traseira do Palio branco estava quebrado, manobra feita para acessar a maçaneta interna que abriu a porta do carro. O criminoso foi encontrado ao lado de alguns pertences do dono e do som do veículo, que possivelmente pretendia subtrair.

"Ladrão foi roubar o carro, aí. Aproveitou pra tirar uma soneca dentro do automóvel. Felizmente ele deu azar que cruzou com a Polícia Militar e foi detido dormindo dentro do veículo que tinha acabado de furtar", afirma um cinegrafista amador, que divulgou o vídeo nas redes sociais. Assista.