Ladrão invade casa e é atacado por pitbull; família de bandido pede morte de cão

Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado por um pitbull na cidade de Copoya, no México. Ele pulou um muro para invadir a casa dos donos do animal, quando foi surpreendido.

Segundo a imprensa local, o suspeito de tentar assaltar os moradores do imóvel foi identificado como José Arbey. Durante o ataque, o cachorro dilacerou o braço do homem, que entrou em desespero e começou a gritar, acordando os tutores do animal. A polícia foi chamada.

José Arbey teve um descolamento parcial do braço e está internado. Agora, após a repercussão do caso, a família do suspeito está pedindo que o pitbull seja sacrificado. Nas redes sociais, internautas se revoltaram com a família do homem e saíram em defesa do animal de estimação.

Nesta semana, as autoridades decidiram que não há argumentos para sacrificar o animal, já que Arbey invadiu a casa sem autorização e o cachorro estava dentro das dependências da família, sem oferecer quaisquer riscos para o público externo.

“Esta autarquia não contempla tal situação no seu procedimento uma vez que a agressão ocorreu dentro do domicílio e a pessoa entrou sem autorização. Então não encontramos argumentos para iniciar um procedimento, muito menos sacrificá-lo. A única questão que nos preocupa é descartar a raiva, mas por regulamento, uma vez que atinge 10 dias após a agressão, examinaremos o animal, se estiver em condições ideais, não apresentar nenhum sintoma, característico do vírus da raiva, encerramos nosso processo”, afirmou o diretor de Proteção contra Risco Sanitário Municipal, Alfredo Ruíz Coutiño.