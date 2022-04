Ladrão morre após roubar carro e espancar idosa

Uma idosa de 72 anos foi espancada e teve o carro roubado em San Antonio, no estado americano do Texas. No entanto, logo após o roubo, o ladrão acabou sofrendo um acidente e morreu.

Shirlene Hernandez foi agredida pelo homem e ficou com hematomas no rosto. Ela foi atacada após ter parado em um posto de combustível para tomar uma bebida. O assaltante se aproveitou da distração dela, agrediu a senhora várias vezes com socos no rosto e pegou as chaves do carro, fugindo em seguida a bordo do veículo.

Algumas pessoas que estavam no local tentaram intervir na ação, mas não tiveram sucesso. Logo depois do assalto, o carro foi encontrado destruído em uma rodovia interestadual, com o assaltante já sem vida no interior do veículo.

"Há muitas pessoas que diriam que o que vai, volta, carma. Eu não pensei isso. A única coisa que eu fiquei (foi) muito triste, porque ele tinha morrido. Agora, é verdade, ele me machucou, mas o Senhor achou por bem tirá-lo de sua miséria", contou a idosa.