Ladrões desmancham casa e roubam portas, janelas e até paredes no PR

Uma casa foi roubada no Paraná, literalmente. Os ladrões desmancharam o imóvel, que era feito de madeira nobre, e levaram tábuas, portas, janelas, fiação elétrica e até as paredes. O caso aconteceu em Londrina, interior do Paraná.

A ação foi vista por vizinhos, que não sabiam que se tratava de uma ação criminosa. Segundo as testemunhas. os suspeitos desmancharam a casa com a ajuda de um caminhão.

"A impressão que dava era que chegou pessoas terceirizadas, profissionais fazendo um trabalho de demolição. Ficaram o dia todo praticamente. Encostaram o caminhão, foram desmanchando e carregando. Nem passou pela cabeça que pudesse estar acontecendo um roubo", disse ao g1 João Mendes, um dos vizinhos.

O imóvel estava sob responsabilidade de uma imobiliária, que tentava alugar o espaço há dois anos. Otávio Frederico Scandelae, dono da imobiliária, disse que não é a primeira vez que a situação acontece na região. Outro crime similar aconteceu em Londrina no início do ano.