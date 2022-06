Ladrões levam mais de R$ 500 mil em cobre de canteiro de obras na Via Regional

Doze homens armados invadiram o canteiro de obras da duplicação da Via Regional, no final da madrugada deste sábado (4), e levaram inúmeras bobinas de cobre, além de alguns computadores e uma televisão no bairro de Castelo Branco. Todo o material roubado deu para encher um caminhão baú trazido pelos próprios ladrões, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil, segundo fontes da própria polícia, que já investiga o caso.

O roubo aconteceu por volta das 4h50, no canteiro de obras que fica atrás da Colônia Penal Lafayete Coutinho. Os criminosos desceram do caminhão baú que foi estacionado em frente à entrada do local. Em maior número, os 12 ladrões não tiveram dificuldade para render os dois vigilantes e tampouco para levar tudo o que podiam carregar.

Na Via Regional, nenhum dos trabalhadores quis comentar sobre o assunto. Alguns até disseram que estavam surpresos, pois tinham tomando conhecimento do crime através da imprensa. No canteiro de obras, também ninguém falou sobre o assunto. Por volta das 11h, policiais civis e militares deixaram o local, mas não deram muitos detalhes sobre o ocorrido.

Polícias Civil e Militar iniciaram buscas pelos 12 homens que roubaram R$500 mil em cobre de canteiro de obras (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Em nota, a Polícia Militar disse que uma equipe da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada pelo Cicom para averiguar uma denúncia de roubo a um estabelecimento comercial, na Avenida Regional. Mas quando chegaram no local, os policiais militares foram informados pelos funcionários que a empresa foi invadida por 12 homens armados a bordo de um caminhão baú, que renderam os vigilantes e levaram equipamentos e cabos elétricos.

A PM disse ainda que foram feitas buscas pela região, porém os suspeitos não foram localizados. O caso é apurado pela 13ª Delegacia (Cajazeira XI). Uma perícia foi solicitada para o local.