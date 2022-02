Ladrões roubam ciclistas e levam bicicleta na garupa em Jardim Armação; vídeo

Dois ladrões em uma moto assaltaram duas ciclistas na Rua General Bráulio Guimarães, no Jardim Armação, na manhã desta segunda-feira (21). A cena foi registrada por uma câmera de segurança.

As duas mulheres estavam pedalando antes das 6h quando os bandidos se aproximam por trás. Um deles desce da moto para abordar as vítimas. Uma delas tenta fugir, mas acaba derrubando o celular e mais à frente cai no chão. O ladrão então pega o celular caído e vai abordar a outra ciclista.

Ele então pega a bicicleta dessa segunda vítima. A dupla leva a bike na garupa da moto. Eles fogem rapidamente. As duas vítimas ficam sentadas no chão.

Moradores da região afirmam que assaltos têm sido constantes. A Polícia Militar afirmou que a 39ª Companhia não foi acionada para atender a ocorrência. Disse ainda que o policiamento na região é feito com viaturas motorizadas, que fazem operações frequentes para prevenir e reprimir crimes. A área conta com apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) - Rondesp Atlântico e do Batalhão de Polícia de Reforço Operacional (BPRO).

A PM reforçou que diante de qualquer ato criminoso deve-se ligar para 190 ou para o disque-denúncia no 181 para que uma equipe vá até o local. Também destacou a importância de registrar queixa na delegacia da área.