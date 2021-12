'Lagarto-Aranha'? Conheça o réptil que exibe as mesmas cores do herói dos quadrinhos

Não, não é um personagem do novo filme do Homem-Aranha - 'Sem Volta para Casa'. Apesar de ter cores que lembram o uniforme do herói, o Agama mwanzae é apenas um lagarto da vida real, encontrado exclusivamente no continente africano.

O animal, de cerca de 30 centímetros, se destaca com o torso e cabeça na cor vermelha e membros azuis, além da textura de sua pele. Tudo bastante semelhante com o que é visto na sua "contraparte" das telas de cinema. No entanto, esse padrão só é identificado nos machos da espécie, as fêmeas, por sua vez, exibem cores acinzentadas.

Mas não são só as cores que remetem ao herói, o réptil também consegue escalar paredes, árvores, pedras ou qualquer obstáculo que encontrem. Não solta teias, mas pode morder e arranhar, habilidades que usa para predar pequenos animais invertebrados, além de pequenos lagartos, sapos e cobras.

Foto: Reprodução

O fato curioso é que existe um lagarto no universo do cabeça de teia, e ele está presente no novo filme, mas não nada fofo como o Agama. Trata-se do Dr. Curt Connors, que após realizar experimentos com répteis acaba se tornando o "Lagarto" - nome bem direto. No filme, ele é um dos vilões que o Peter Parker, alter-ego do 'spider', precisa enfrentar para resolver a bagunça criada.

O lagarto africano tem até parentes aqui no Brasil, os Tropiduridae, com quem compartilham características muito parecidas. Entre os membros da espécie brasileira estão os calangos (Tropidurus torquatus, Tropidurus oreadicus e Tropidurus itambere); lagarto-de-parede (Tropidurus semitaeniatus) e calango-da-montanha (Tropidurus montanus).

A similaridade entre o lagarto e o herói chegou até a ser pontuada por alguns internautas, que chegaram a brincar sobre o assunto. "Depois do homem-aranha, veio o porco-aranha e agora temos o majestoso calango-aranha", comentou um fã.