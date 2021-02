Lagarto parecendo 'cobra com patas' invade casa no interior da Bahia

Um pequeno lagarto, parecendo uma cobra com pernas, assustou os moradores de Mairi, centro-norte da Bahia, na tarde desta segunda-feira (23). Trata-se de um Diploglossus lessonae, conhecido popularmente como briba, calango-coral, dentre outros.

Em um primeiro momento o CORREIO publicou que era uma Chalcides striatus, conhecida como cobra-de-pernas ou fura-pastos. Porém, a informação foi corrigida pelo zoólogo Arielson Protázio, da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB).

Animal foi morto pelos moradores após entrar em uma casa em Mairi (Foto: Agmar Rios Notícia)

Arielson explicou que este lagarto é tipicamente brasileiro e geralmente é encontrado em áreas de Caatinga e Mata Atlântica da maioria dos Estados do Nordeste. No Estado da Bahia, a espécie tem registros de ocorrência para os municípios de Miguel Calmon, Feira de Santana, Santo Amaro e, mais recentemente, em Cruz das Almas.

"Diploglossus lessonae tem como principal característica o hábito semifossorial, portanto, passa grande parte do tempo enterrada ou sob rochas e galhos, o que faz com que seja difícil de ser visualizada pelas pessoas. Além disso, é uma espécie que possui pernas relativamente curtas, característica de algumas linhagens de lagartos, o que comumente faz com que seja confundida com uma serpente", explicou o especialista em contato com a reportagem.

O lagarto de Mairi entrou na casa de uma mulher da Rua Afonso Pedreira, no bairro da Lapinha e terminou morto pelos moradores.





*Com informações do Agmar Rios Notícias, site parceiro do Correio.