Lagosta raríssima é salva da panela na última hora: 'Uma em 30 milhões'

Ela deveria virar jantar, mas escapou na última hora e virou notícia em todo mundo. Uma raríssima espécie de lagosta laranja safou-se da panela após a equipe do restaurante perceber a sua singularidade. Esse exemplar é encontrado uma vez a cada 30 milhões.

O crustáceo, que foi apelidado de Biscuit, foi o segundo a ser enviado até o é surpreendentemente o segundo a ser enviado ao Red Lobster em duas semanas. A coincidência, inclusive, fez os especialsitas sugerirem que a espécie deixou de ser tão rara.

A primeira lagosta laranja a ser encontrada foi num Red Lobster em Hollywood, nos Estados Unidos, no mês passado. Ela foi batizada de Cheddar. A segunda veio da mesma região. Jared Durrett estuda lagostas no Ripley's Aquarium, em Myrtle Beach, e disse à direção da franquia que as duas capturas indicam que há algo no ambiente que está mudando as lagostas.

"Lagostas alaranjadas são incomuns, mas talvez não tão raras quanto pensávamos. As lagostas obtêm sua cor através dos pigmentos que ingerem em sua dieta. Se essas lagostas alaranjadas estão sendo capturadas na mesma região, talvez sua dieta localizada contenha um pigmento que, quando combinado com a genética da lagosta, cria a coloração laranja que estamos vendo. Planejamos mergulhar mais fundo nisso e estudar as razões pelas quais essa anormalidade está ocorrendo com mais frequência. Nossa parceria com a Red Lobster nos permitirá capturar dados de pescadores, o que normalmente não é fácil de obter devido à confidencialidade", explicou ele, de acordo com o "Global News".

"Nas raras ocasiões em que recebemos uma lagosta como Biscuit, temos que perguntar por quê", declarou Nicole Bott, diretora de Comunicação da Red Lobster. "Estamos ouvindo de nossos pescadores na área onde o Cheddar e o Biscuit foram capturados que eles estão vendo muitas lagostas laranjas nesta época do ano. Isso parece indicar que a coloração vem de uma fonte de alimento diferente. Estamos empolgados em apoiar a pesquisa do Ripley's e aprender mais sobre nossas populações de lagostas em mudança", concluiu ela.