Laje desaba e deixa três feridos no Lobato

O desabamento de uma laje no bairro da Boa Vista do Lobato, no subúrbio de Salvador, deixou três homens — dois de 51 anos e um de 33 — feridos no início da tarde desta terça-feira (27). Eles caíram de uma altura de cerca de seis metros de altura.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Nenhuma delas está em estado grave, tendo sofrido apenas possíveis fraturas no pé e nos braços.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) afirmou que vistoriou o imóvel ainda na tarde de hoje. De acordo com os técnicos do órgão, a laje estava em processo de concretagem, e em um dos pontos a construção não estava bem escorada. A concentração do concreto nesta área provocou o desabamento.

Reprodução/TV Bahia