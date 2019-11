Lancha com quatro pessoas pega fogo na Baía de Todos-os-Santos

Uma lancha pegou fogo em alto-mar por volta das 17h45 desta quinta-feira (7), perto da Praia das Neves, na Ilha de Maré, em Salvador. Quatro pessoas estavam na embarcação e ninguém ficou ferido.

De acordo com um comunicado emitido pela Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 2° Distrito Naval (Com2ºDN), o Navio-Patrulha “Guaratuba” estava retornando para a Base Naval de Aratu (BNA), após atuar no monitoramento e contenção das manchas de óleo, quando avistou a lancha, registrada com o nome de “Shekhinah”, em chamas nas proximidades da Ilha de Maré.

"O navio se aproximou da embarcação e iniciou o combate ao incêndio. A embarcação seguiu para as proximidades da ilha, com profundidades abaixo de dois metros, impedindo assim a continuidade do combate. Uma embarcação da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi ao local e manteve o monitoramento da embarcação", disse a MB por meio de nota.

Ainda segundo a Marinha, os dois tripulantes, o proprietário e um marinheiro foram resgatados no início do incêndio e passam bem. As causas do incêndio serão apuradas e um inquérito será instaurado para apurar os fatos.