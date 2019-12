Lancha com quatro pessoas pega fogo na Ilha de Itaparica

Uma lancha pegou fogo e afundou na Baía de Todos-os-Santos, no trecho da Ilha de Itaparica, na manhã deste domingo (15). De acordo com a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), quatro pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas sem ferimentos.



Não há detalhes do que teria provocado as chamas. De acordo com a capitania, a lancha "Xaiene" pegou fogo próximo ao forte de Itaparica. Uma lancha e uma equipe de busca e resgate da Capitania dos Portos foi ao local.



Um inquérito sobre acidentes e fatos da navegação será instaurado visando apontar causas e possíveis responsáveis, informou a capitania.