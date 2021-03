Laranjinhas poderão ser retiradas com QR Code em Salvador

Quem faz uso do sistema de bicicletas compartilhadas em Salvador precisa ficar atento. Uma novidade promete facilita o uso do serviço. As "laranjinhas", como são chamadas, começam a ser liberadas para uso por meio de QR Code. A intenção é seguir os novos hábitos de cuidados pessoais exigidos durante a pandemia, uma vez que o usuário não precisa mais liberar as bikes através da digitação do código.

Agora, basta aproximar o celular em um dos 49 postos disponíveis, evitando assim o contato físico e, consequentemente, a possibilidade de contágio. A novidade está disponível para os usuários na plataforma Android e iOS. Em Salvador, o projeto Bike Salvador faz parte de uma ampla rede de ações coordenadas pelo Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), programa da Prefeitura.

Segundo o Município, entre os meses de dezembro e janeiro, houve um crescimento de viagens de 13% e 38% em novos usuários. Ao comparar os meses de janeiro de 2020 e janeiro de 2021, foi percebido um aumento de 71% em viagens realizadas, enquanto usuários aumentaram em 74%.

O serviço existe desde 2013. A Prefeitura de Salvador informou que 60% dos desbloqueios em Pernambuco já são por QR Code. No Rio de Janeiro, que conta com a funcionalidade há pouco mais de um mês, este tipo de acesso já supera 42%.

O Município explicou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a bicicleta como importante modal de transporte neste período de pandemia, e que o Bike Salvador teve um reforço na higienização. Além da limpeza diária com álcool 70%, ainda no centro de operações, todas as bikes são lavadas com cloro diluído em água. Mesmo com a limpeza recorrente, é recomendado que os usuários também apliquem álcool em gel 70% nas mãos antes e depois de utilizar as bicicletas, além de fazer uso de máscara.