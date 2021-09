Larissa Luz fala de amor em novo EP com produção do Tropkilazz

A cantora e compositora Larissa Luz foi uma das atrações do Música Boa Ao Vivo, do canal fechado Multishow, da última terça-feira (7). Convidada da anfitriã da temporada, a também baiana Ivete Sangalo, Larissa aproveitou o espaço para anunciar uma novidade: o lançamento de um novo EP, previsto para o mês de novembro.

O projeto tem a produção do Tropkillaz e a concepção visual do artista baiano Bruno Zambelli. O trabalho conta com quatro faixas inéditas compostas por Larissa Luz em parceria com o rapper Coruja BC1.

“Ainda não posso adiantar muita coisa, mas a ideia é falar de amor. Vamos trazer um som para a gente se envolver, balançar. Estou bastante animada com o resultado que estamos conseguindo. Está ficando bem gostoso”, revelou Larissa sobre o EP, que será o Volume 1 do projeto. A previsão é que o Volume 2 saia só em 2022.