Larissa Luz, Malê Debalê e Neto Bala farão show gratuíto sábado no Comércio

Nomes do novo cenário da música baiana se misturam a nomes consagrados para fazer uma mistura especial no bairro do Comércio neste sábado (30). O evento realizado pela Saltur, faz parte do programa #VemProCentro realizado desde setembro pela Prefeitura, e levará quatro shows completos para a Praça da Inglaterra, a partir das 17h.

Quem abre a programação é o músico Pivoman, como é conhecido o DJ e produtor cultural Italo Oliveira. O artista que também é um grande pesquisador musical traz em sua setlists uma mistura de ritmos de vários países, a exemplo do kuduro e do Afrohouse em Angola, do Azonto em Gana e na Nigéria, do Bahia bass e o funk/favela bass no Brasil, do zouk bass em Portugal, entre diversas outras referências.

PivoMan ainda levará para seu show uma convidada especial, a cantora Vanessa Borges. A baiana ex participante do The Voice Brasil e irá se aventurar nesse dueto com a música eletrônica.

A Praça da Inglaterra recebe também os shows do cantor e compositor de samba, Neto Bala, por volta das 18h30. Em seguida o público confere o grupo afro Malê Debalê. Quem encerra a noite é a premiada Larissa Luz. A cantora ainda levará para seu show o músico Lazzo para uma super participação.

Segundo o presidente da Saltur, Isaac Edington, que está a frente da programação cultural do #vemprocentro no Comércio, a música é por si só um item agregador e por isso a importância de trazer ela para o centro, tornando a região cada dia mais viva.

"O Centro está mais vivo a cada dia e a música é um desses componentes que atraem as pessoas de diferentes públicos.E a fórmula de dar espaço aos mais variados ritmos tem dado muito certo. A mistura sempre foi uma característica forte de nosso música e nosso cultura", completa o gestor.

No domingo (1) o Comércio ainda ser palco do Salvador Hip Hop. Evento também gratuito que levará a Praça da Inglaterra shows de Rap, Discotecagem com Dj's, Grafite e Dança de Rua. O evento é realizado pela Prefeitura, através da Saltur, em parceria com a Freedom Soul. O evento será realizado a partir das 13h e integra a programação do programa #VemProCentro.

Programação

17:30 Pivoman com participacão da cantora Vanessa Borges

18:30 o samba de Neto Bala

20:15 apresentação do grupo Malê Debalê

22:00 Larissa Luz com Participação de Lazzo