Larissa Manoela anuncia noivado após seis meses de namoro

A atriz Larissa Manoela, de 21 anos, anunciou no último domingo (18) que está noiva do namorado, André Luiz Frambach. A artista contou aos fãs com um carrossel de fotos no Instagram e festejou o passo a mais com o namorado.

Em uma viagem de casal para Fernando de Noronha, a famosa surpreendeu os milhares de fãs com as fotos do momento do pedido de casamento. Os dois anunciaram o namoro em julho deste ano e, seis meses depois, estão comemorando o noivado. "Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para vida toda!", legendou.

Os amigos, nos comentários, ficaram chocados com a rapidez do noivado e felicitaram os noivos. Ah não!!! Que coisa linda, Larissa. Que vocês sejam muito felizes", escreveu Thalita Rebouças. "Seus lindos! Parabéns! Todo amor que houver nessa vida!", disse Fernanda Paes Leme.