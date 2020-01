Larissa Manoela diz que tinha poucos amigos na escola: 'Sentava só no recreio'

A popularidade de Larissa Manoela em sua vida profissional e nas redes sociais, onde tem 28 milhões de seguidores apenas no Instagram, não se repetia na escola. Hoje aos 19 anos, a atriz lembra que não tinha muitos amigos no colégio e chegava a sentar sozinha no recreio.

"Sempre tive uma amiga na escola. Uma. Nunca fazia parte do grupo dos populares, dos legais e nem dos excluídos", disse. "Era uma galera ou muito cool, ou muito descolada, ou muito fashionista, que ia com reboco na cara todo dia. Quando minha melhor amiga faltava, eu tinha que lanchar sozinha. Eu falava 'tá tudo bem, eu não estou triste'. Me chamavam de vez em quando para fazer um trabalho em casa, que eu não podia ir por causa das gravações", disse a jovem à revista Quem.

(Foto: Reprodução)

Além dos julgamentos sofridos na própria escola, a jovem também relata que a relação com os adolescentes de outros colégios também não era das melhores. Na mesma entrevista, ela lembrou de um episódio ocorrido em Porto Seguro, sul da Bahia, durante uma viagem de formatura do terceiro ano.

"Teve a viagem de formatura da minha turma para Porto Seguro. As meninas faziam brigadeiro em casa para vender e pagar a viagem. Aí me incumbi da missão de fazer com que todo mundo fosse. Consegui uma parceria com uma agência de viagens em troca de posts e presenças vips", lembrou.

"Chegando lá tinha adolescentes de outras escolas... Me olhavam de longe e riam da minha cara. Eu não entendia por quê; tudo o que eu faço não é gozação, é tipo... É muito incrível, eu trabalho desde os quatro anos, existe uma história. Mas algumas pessoas estavam ali com outros propósitos. Eu queria estar com a galera, com a minha turma, não estava pensando em beber, em fumar (como outros grupos)", completou.

A atriz ainda lembrou que algumas pessoas achavam que ela iria desprezar alguém assim como a personagem Maria Joaquina (Carrossel) fazia.

"Na época da Maria Joaquina achavam que eu ia chegar na escola e desprezar uma pessoa como a personagem, e eu era contra aquilo, sofria muito ao fazer as cenas", recordou.

"Era engraçado porque eu conseguia proteger os outros do bullying, mas quando era comigo não sabia muito bem me defender. Não sei se eu me importava muito. Eu tinha muito receio de se afastarem de mim pelo que eu estava sendo e de outros se aproximarem de mim por conta do que eu estava tendo. Até hoje existe isso, meus amigos conto em uma mão", completou.