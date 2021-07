Larissa Manoela nega que esteja namorando com amiga: 'Sou hétero'

A atriz Larissa Manoela negou boatos de que estaria namorando com uma amiga, Bianca Palheiras, que viajou com ela para os EUA. A história surgiu depois que internautas começaram a especular sobre fotos das duas.

"Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena", escreveu ela no Twitter, se referindo à novela Carrossel, em que viveu Maria Joaquina.

"Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse?", questionou. "Fic" ou fanfiction, são histórias fictícias criadas por fãs envolvendo personagens de tramas famosas e, muitas vezes, pessoas famosas.

Larissa negou que se envolva afetivamente com mulheres, garantindo que não teria problemas se esse fosse o caso. "Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres. E se eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações", escreveu.

Ela acrescentou ainda que já viajou com outras amigas e que vai continuar fazendo isso, independente dos boatos maldosos. "É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso. Parem de criar mentiras! E o que mais me chateia é pensar: porque esse assunto ainda é notícia?", escreveu. "Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou 'brincadeira'. Precisamos de mais respeito!".

Ela ainda disse que o episódio deve ser usado para incentivar mais consciência e respeito ao público LGBTQIA+. "A luta deles deveria ser a de todos nós. Mais amor, mais respeito".