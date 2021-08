LATAM inicia voos para Vitória da Conquista

Esta semana, a companhia aérea LATAM começará a vender as passagens pela primeira vez, para Vitória da Conquista. Hoje, a empresa já opera voos regulares na Bahia em Salvador, Porto Seguro e Ilhéus.

Com isso, a LATAM aumenta em 26% o número de decolagens diárias da companhia no estado na comparação com a operação atual de agosto de 2021, de 18 para 23 decolagens. No Nordeste, a empresa também vai estrear operações em Jericoacoara, Juazeiro do Norte e Petrolina.

“Seguimos confiantes na medida em que avança o processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e as pessoas retomam os seus planos de viagem. Vamos superar o número de aeroportos que já operávamos em todo o País antes desta pandemia e seguiremos atentos a todas as oportunidades de ampliar a nossa operação para atender a todos que pretendem voar a lazer ou a trabalho”, afirma Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Ao todo, a LATAM conseguirá retomar no Brasil cerca de 87% da sua oferta doméstica de assentos (medida em ASK - Assentos por Quilômetros Ofertados) em novembro deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2019. A estreia em Vitória da Conquista permitirá à LATAM encerrar 2021 com 49 destinos no Brasil, superando os 44 aeroportos atendidos antes da pandemia.

Como será a operação da LATAM em Vitória da Conquista

As operações da LATAM em Vitória da Conquista serão inauguradas em 6 de dezembro de 2020, com 5 voos por semana na rota Guarulhos-Vitória da Conquista, com Airbus A320 que acomoda 162 passageiros em classe Economy e 8 em Premium Economy. Decolará de Guarulhos às 8h e pousará em Vitória da Conquista às 10h05. Decolará de Vitória da Conquista às 10h40 e pousará em Guarulhos às 12h40. As passagens estarão disponíveis com preços a partir de R$ 592,4 (ida e volta com taxas inclusas)* ou 17.400 pontos (ida e volta, mais taxas)**.

