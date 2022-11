Latam terá quase 400 voos extras na Bahia

A Latam programou cerca de 400 voos extras na Bahia durante a alta temporada de verão, entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023. Os principais incrementos com relação à operação dos meses de outubro e novembro de 2022 ampliam a conectividade de Porto Seguro com São Paulo/Guarulhos (89 voos extras) e São Paulo/Congonhas (65 voos extras). Na Bahia, a companhia aérea também opera voos em Salvador, Ilhéus e Vitória da Conquista.

Após a saída, há um ano e meio, do processo de recuperação judicial nos EUA, a companhia tem registrado crescimento e liderado o setor aéreo brasileiro. Nesse período, reforçou investimentos, alcançando o maior número de destinos domésticos da sua história no Brasil (54 atualmente contra 44 antes da pandemia), e se manteve como a empresa que mais voa do País para o exterior (21 destinos).