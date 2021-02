Laterais Leandro Silva e Rafael Carioca se apresentam na Toca

Com três dias de atraso, os laterais Leandro Silva e Rafael Carioca se apresentaram na manhã desta quinta-feira (11), na Toca do Leão. Como ocorreu com todos os outros jogadores, eles realizaram exames para diagnóstico de covid-19 e aguardam o resultado para iniciar os treinamentos. Apesar de terem se apresentado, existe a possibilidade deles não seguirem vestindo a camisa do Vitória, como revelou Leandro Silva em entrevista ao CORREIO.

Os demais jogadores do elenco participaram de um treino tático comandado pelo técnico Rodrigo Chagas, que começou a esboçar o time para a estreia no Campeonato Baiano, quarta-feira (17), às 19h30, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

A assessoria de comunicação do Vitória não informou as formações testadas pelo comandante. Por conta da pandemia de coronavírus, a imprensa não pode acompanhar os treinamentos.

A atividade desta manhã foi a única do dia. Concentrados durante a pré-temporada, os jogadores ganharam a tarde de folga para poderem acompanhar aos jogos do Mundial de Clubes da Fifa. Palmeiras e Al-Ahly, do Egito, brigam pelo terceiro lugar, enquanto Bayern de Munique e Tigres do México disputam a taça. O elenco do Vitória volta aos treinos na manhã de sexta-feira (12).