Lateral esquerdo Sánchez é o novo reforço do Vitória

O Vitória contratou mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral esquerdo Sánchez, 26 anos, que defendeu a Portuguesa-RJ até o início deste mês. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Sociedade e confirmada pelo CORREIO.

O jogador deve se apresentar na Toca do Leão até sexta-feira (22) para assinar contrato até o final da Série C do Brasileiro.

Sánchez começou a carreira no Ceará e também já defendeu Macaé, Inter de Lages, Figueirense e Arouca, de Portugal. Este ano, ele disputou 13 partidas com a camisa da Portuguesa-RJ e anotou dois gols.

Sánchez chega para tentar resolver a lacuna da lateral esquerda do Vitória. Primeiro titular da posição na temporada, Salomão não agradou, deixou de ser aproveitado, voltou a começar em campo nas derrotas para Remo e Floresta no começo da Série C do Brasileiro e nem sequer foi relacionado para o jogo desta quarta-feira (20), contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil.

Jogador mais aproveitado na posição este ano, Vicente se firmou no time até se lesionar e ter previsão de recuperação posterior ao término da Série C. Diante da baixa, o Vitória foi novamente ao mercado e contratou Guilherme Lazaroni, mas ele também se machucou, ainda está em fase de transição e sequer estreou com a camisa vermelha e preta.