Latino chama Babu de 'Tim Maia brasileiro'  no Altas Horas e vira piada

O ex-BBB Babu Santana foi um dos convidados do Altas Horas do sábado (23), que fez uma edição preparando para o BBB21. Mas quem acabou chamando atenção foi o cantor Latino, que também participou do programa.

Latino contou que assiste BBB e chegou a se apegar a alguns participantes do reality. Ele disse também que tem uma estratégia curiosa: costuma não assistir aos primeiros dias do BBB.

“Big Brother é um vício, se você começar a assistir, você não consegue parar. E aí você começa a perder alguns compromissos e por isso eu deixo para assistir só quando está faltando um mês para terminar. Aí eu faço uma análise das pessoas que acho bacana e vou apostando nas pessoas que me simpatizei”, explicou.

Em seguida, ele foi elogiar alguns dos convidados, inclusive Babu. E foi nessa hora que ele se atrapalhou: "Eu me simpatizei com ela (Thelma) e me simpatizei com esse moço aqui (Babu), o nosso Tim Maia brasileiro", disse. Tim Maia, claro, foi brasileiro, por isso o elogio não faz sentido. Vale lembrar que Babu já interpretou Tim Maia na cinebiografia do cantor, de 2014, que também virou minissérie na Globo.

O momento foi parar nas redes sociais e virou piada. Veja algumas: