Latino deve encerrar carreira em 2021 para se dedicar às causas humanitárias

Com 28 anos de uma carreira repleta de muitos sucessos e polêmicas, o cantor Latino diz estar vivendo seus últimos momentos no palco. Aos 46 anos o artista está com shows marcados, além de músicas e clipes sendo lançados. Apesar disso, ele diz já planejar a aposentadoria.

"Meu último show de Réveillon pode ser 31/12/21. Deu! Até lá eu pretendo montar alguma coisa diferente pra mim. Penso em fazer outras coisas da vida", revelou ele à colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

"Tenho um sonho de trabalhar para causas humanitárias. Claro que virão outros projetos como empresário, será uma nova fase pra mim. Não decidi ainda. Em 2021 eu completo 30 anos de carreira, e 21 é 12 ao contrário, quem sabe?", completou o cantor, que considera o 12 o seu número de sorte.

Latino lançou o clipe da música "Sarradão" recentemente, e namora a advogada Rafaella Ribeiro.

No início deste ano, ele assumiu a paternidade de mais uma filha, chegando agora a dez herdeiros. “Ela já é minha filha do coração, acredito que ela seja minha filha, sim, porque tive um relacionamento com a mãe dela. Nunca fizemos DNA, mas Bruna e eu já mantemos contato há mais de dois anos”, disse ele.

Segundo o Extra, a jovem se chama Bruna Morais, tem 20 anos, é modelo e mora em São Paulo. Latino tem agora dez filhos, com idades entre 22 e seis anos. No ano passado, ele chegou a ser processado por não pagar pensão ao caçula. Ele também já processou a mãe do menino por crimes de calúnia, injuria e difamação.

Já Suzanna, 18, filha de Latino com a cantora Kelly Key, conseguiu, no ano passado, autorização judicial para incluir em seu registro o nome do padrasto, Mico Freitas. “É uma sortuda porque terá dois pais”, disse Latino na ocasião.