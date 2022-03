Laudo revela causas da morte de Paulinha Abelha

Um laudo toxicológico obtido pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV, revelou as substâncias presentes no corpo de Paulinha Abelha, cantora da banda Calcinha Preta, que podem ter contribuído para sua morte, no último dia 23 de fevereiro.

Quatro doenças foram apresentadas como responsáveis pelo falecimento: meningoencefalite - uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos -, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Também foi anexado o painel toxicológico, documento que apontou 16 substâncias no corpo de Abelha, como anfetaminas e barbitúricos.

Um dos medicamentos era um tarja preta usado no tratamento de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção), mas que tem como efeitos adversos redução de apetite, perda de peso, náuseas e vômito. O remédio fazia parte de uma receita médica fornecida pela nutróloga que acompanhava Paulinha. De acordo com médico procurado pelo programa, o medicamento pode causar danos sérios ao fígado, que podem levar até mesmo à hepatite fulminante.

Além disso, a profissional também receitou um antidepressivo, um redutor de apetite, calmantes naturais, estimulantes, cápsulas para memória e uma fórmula que promete reduzir medidas, manipulada com a erva asiática garcinia cambogia.

Os barbitúricos, também encontrados no corpo da vocalista, são habitualmente aplicados como sedativos, inclusive em ambiente hospitalar, para evitar convulsões. O exame toxicológico, a qual a cantora foi submetida, descartou uso de substâncias proibidas.

Morte

A cantora Paulinha Abelha, integrante do grupo Calcinha Preta, morreu em Aracaju, onde estava internada em coma desde o dia 11. Aos 43 anos, a artista deu entrada com insuficiência renal mas foi desenvolvendo um agravamento de lesões neurológicas associadas ao coma - ela estava na escala de Glasgow 3, considerada a mais grave da inconsciência. Em nota, o Hospital Primavera, onde a cantora estava internada, informou que Paulinha faleceu às 19h26, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.