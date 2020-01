Laura Neiva mostra foto do parto da filha: 'Melhor dia'

A atriz Laura Neiva compartilhou uma foto do dia do nascimento da filha. Na imagem, Laura aparece dando um beijo em Maria logo após o parto. “Paixão. O melhor dia da minha vida", escreveu na legenda.

A menina nasceu no dia 26 de dezembro em São Paulo. Laura e Chay Suede deixaram a maternidade no último dia 28, dois dias depois do nascimento da criança. Maria é a primeira filha de ambos.

O papai também está encantado com a primeira filha. Na noite de 31 de dezembro, a mãe dele, Herica, divulgou uma foto em que o ator aparece observando a herdeira dormir.

“O olhar apaixonado de um pai transbordante de amor. Maria fez nascer o pai que eu sempre soube que seria incrível. Chay e Laura, quanto orgulho de vocês! É lindo ver vocês cuidando da nossa pequena. Obrigada pelo melhor presente de 2019”, disse Herica.

(Foto: Reprodução/Instagram)