Lauro de Freitas adota medidas restritivas mais duras no Centro e em Vida Nova

A cidade de Lauro de Freitas adotou medidas de restrição regionalizadas nos bairros do Centro e Vida Nova. A partir desta segunda-feira (15) e até o próximo dia 21, as localidades terão a circulação de pessoas e automóveis restringida, além da permissão de funcionamento apenas aos serviços essenciais. A iniciativa tem como objetivo reforçar o distanciamento social, evitando o avanço do novo coronavírus.

Os bairros seguirão a mesma medida restritiva adotada em Itinga, que esteve em vigor até o último domingo (14). O Centro e Vida Nova, inclusive, foram escolhidos pois fazem parte das regiões identificadas pela prefeitura de Lauro de Freitas onde há o descumprimento de medidas adotadas anteriormente e aumento de casos confirmados e mortes por covid-19.

A ação inclui a adoção de apoio e proteção aos cidadãos; restrição de funcionamento de atividades comerciais; proibição de aglomerações em ambientes públicos e privados; e o uso obrigatório de máscaras. Equipes da Força-Tarefa irão fiscalizar, durante todo o período, o cumprimento do decreto por parte dos estabelecimentos comerciais.

Para realizar o controle da circulação no Centro, bloqueios foram montados nas Avenidas Amarílio Thiago dos Santos e Mercado Municipal, e na Ruas Manoel Silvestre Leite e Miguel Santos Silva. Nestes locais, os condutores de veículos recebem orientações dos agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP).

Uma barreira sanitária ainda foi montada pela Secretaria de Saúde (SESA) perto da Praça Martiniano Maia e ao lado do Pé de Oiti, para realização de teste rápido que diagnostica a Covid-19. Foram distribuídas 200 senhas de atendimento neste primeiro dia.

O serviço de desinfecção executado por agentes da Secretaria de Serviços Públicos (SESP), que pulveriza hipoclorito de sódio, foi intensificado na região.

Em Vida Nova, duas barreiras foram montadas ao longo da principal via da localidade, a Avenida Santo Amaro de Ipitanga, também com orientações.

Estão autorizados a funcionar durante o período de restrição supermercados, panificadoras, farmácias, postos de combustível, agências bancárias, unidades de saúde e outros, conforme o Decreto nº 4.634/20.

Josenilsom Franco Maia, que é um morador do Centro, aprovou a medida. “Eu acredito que as ações devem ser mais rigorosas, com mais fiscalização e punição para quem descumpre as medidas. Saindo de casa agora percebi que as ruas principais já estão bloqueadas. Acho que só assim para diminuir o fluxo de gente”, disse.

Em Itinga

Para o secretário da SETTOP, Smith Neto, o período de restrição no bairro de Itinga, concluído no domingo (14), foi positivo. “Em 12 dias da operação, realizamos mais de 5.600 abordagens veicular com medição de temperatura. Nas barreiras sanitárias, foram feitos 970 testes rápidos para diagnóstico da covid-19, e identificamos 88 casos positivos”, disse.

Segundo Smith, as medidas regionalizadas foram necessárias já que Itinga é o bairro do município com maior número de casos confirmados e óbitos.

“Além de conseguirmos reduzir a circulação de pessoas e veículos nos locais públicos, identificamos pessoas assintomáticas que poderiam estar espalhando o vírus sem saber. Com isso tivemos uma ampliação efetiva do distanciamento social”, completou. Dos 264 estabelecimentos fiscalizados durante a operação no bairro, 81 foram orientados a fechar e 38 notificados.