Lauro de Freitas coloca faixas nos bairros com números da covid pra alertar população

Quem passar pelas principais vias dos bairros de Portão, Centro, Ipitanga, Vida Nova e Caji, Vilas, Buraquinho e Itinga em Lauro de Freitas terá acesso a informações sobre os casos de Covid-19 confirmados nestas localidades. A Prefeitura instalou faixas, na última segunda-feira (31), e intensificou a divulgação desses dados utilizando carros de som e meio digitais numa campanha de alerta para reforçar que a pandemia ainda não acabou e os cuidados de prevenção devem ser mantidos.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesa), dos testes realizados no município Portão lidera com 61% positivos para a doença, em seguida aparece Itinga com 51%, Jambeiro com 42% e Vilas do Atlântico com 41%. “Desde o início de janeiro, quando o aumento do número de casos foi registrado, nós intensificamos nos bairros testagens em massa através das barreiras sanitárias realizadas dentro dos postos de saúde. Esses dados foram alcançados através dessas amostragens a partir de dados relacionados a probabilidade”, disse o secretário da Sesa, Augusto César Pereira.

A ação de conscientização local se soma às medidas restritivas nas atividades econômicas, esportivas e culturais e a estratégia de busca ativa dos casos realizadas diariamente através dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que de porta em porta identificam a presença de pessoas com sintomas relacionados à doença e orientam a busca de atendimento médico. “É importante que as pessoas continuem usando as máscaras em ambientes fechados e a higienização das mãos seja constante. Os níveis de ocupação das UTIs têm aumentado, portanto as medidas preventivas são necessárias para evitar um possível colapso do sistema de saúde”, falou César.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido neste domingo (30), Lauro de Freitas registra 1.110 casos ativos da covid-19, com quatro pessoas internadas e 760 em recuperação. No principal gripário da cidade, o PA Santo Amaro de Ipitanga, o domingo (30) foi de atendimentos intensos. Neste dia passaram por lá 118 pessoas com queixas que iam desde febre alta a falta de ar. Seis pacientes estão internados na sala amarela, três na sala vermelha e dois óbitos foram registrados.

Com a explosão de casos confirmados, a média móvel dos últimos sete dias, também não para de aumentar. Em meados do mês de janeiro a média chegou a 251 casos diários. "É preciso ter consciência que a pandemia ainda não acabou. Temos um importante aliado ao nosso lado que é a vacinação. Então quem ainda não tomou sua dose, não deixe para depois", alertou o secretário.