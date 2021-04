Lauro de Freitas começa a vacinar idosos a partir de 60 anos neste domingo

Assim como Salvador, Lauro de Freitas começa a vacinar o público a partir de 60 anos neste domingo (18). Cidade vizinha da capital, Lauro também estava com a vacinação suspensa por falta de doses. Neste sábado (17), idosos com 61 anos ou mais, nascidos até o mês de agosto de 1959, serão vacinados com a 1ª dose. No domingo será a vez daqueles com 60 anos ou mais, nascidos até março de 1960.

Na tarde desta sexta-feira (16), Lauro de Freitas recebeu 3.130 doses da Oxford/Astrazeneca, para 1ª dose, e 2.530 da Coronavac para 2ª dose.

Para serem imunizados, os idosos deverão comparecer a um dos quatro drive-thrus montados pela Prefeitura na Quadra da Escola 2 de Julho (Itinga), Praça de Portão, Ginásio de Esportes do Aracuí (Rua dos Vereadores) e na escola Esfinge, em Areia Branca, das 8h às 16h. O precisa apresentar documento oficial de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

A prefeita Moema Gramacho voltou a falar sobre a necessidade do envio de um maior número de doses por parte do governo federal. “Lauro de Freitas é referência em agilidade na vacinação, no entanto, o governo federal não tem atuado no mesmo ritmo. O número de doses que temos recebido está muito abaixo da necessidade do município, o que aumenta o risco das pessoas serem contaminadas pelo coronavírus e evoluírem para um quadro grave, mesmo com todas as ações que têm sido realizadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado para diminuir as contaminações. A arma mais eficaz que temos contra a pandemia é a vacina”, disse a prefeita.