Lauro de Freitas: força-tarefa fiscaliza interrompe festas e autua barraca de praia

Com a intenção de garantir o cumprimento dos decretos estadual e municipal, a Força-tarefa da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas fiscalizou mais de 100 estabelecimentos entre o feriado da última quinta-feira (3) e este domingo (6). Segundo a prefeitura, quatro estabelecimentos foram notificados.



Além disso, uma festa com mais de 150 pessoas em um sítio no Cají foi encerrada e uma barraca de praia em Buraquinho foi autuada por promover aglomeração, comercializar bebidas alcoólicas e não cumprir o horário de funcionamento estabelecido na restrição noturna.



No total, quatro festas foram encerradas, mais de 1.600 pessoas foram abordadas, 51 vistorias por poluição sonora, uma abordagem veicular e uma apreensão de aparelho sonoro.



Diante do número expressivo de festas, a prefeitura ressalta que segue em vigor o decreto que prevê a proibição de venda de bebidas alcoólicas das 20h até às 5h desta segunda-feira (7), além do fechamento de alguns estabelecimentos comerciais às 19h30 e a restrição de circulação noturna em vigor das 20h às 5h. Além disso, todas as praias de Lauro de Freitas continuam interditadas.



A ação contou com o trabalho de equipes da Secretaria de Trânsito, Transporte, Ordem Pública (Settop), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo (Sedur), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), e o apoio da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar da Bahia.