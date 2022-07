Lauro de Freitas: homem é morto a facadas após briga em paredão

Um homem de 31 anos identificado como Wagner Yuri Rosa de Santana foi morto com golpes de faca na noite da segunda-feira (18), em Vida Nova, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas contaram que Wagner brigou na rua por volta das 18h e foi esfaqueado na confusão. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Menandro de Farias, mas acabou morrendo.

A família de Wagner acredita que a discussão de ontem e o crime têm relação com uma briga que ele teve na semana passada em uma festa paredão. Wagner tinha acabado de chegar do trabalho, trocado de roupa e saído novamente quando foi atacado. Ele foi esfaqueado nas costas e no peito.

"Tiraram a vida do meu filho por uma vingança besta, uma briga boba, e hoje eu estou aqui sofrendo. Só queria meu filho de volta", disse Joanice Souza, mãe da vítima, à TV Bahia. "Ele tinha brigado no paredão, tinha discutido, e a gente não ficou sabendo. Quando chegou ontem, ele saiu, acho que o menino já estava esperando por ele, com o irmão", contou a irmã dele, Sheila Souza. "Ele disse assim: 'Não quero briga não, estou na paz'. O cara falou: 'Tá na paz?', aí foi e deu uma facada nas costas dele e acho que quando ele virou e deu outra no peito".

A família não sabe o teor da discussão durante o paredão.

O caso será investigado pela 27ª Delegacia. O corpo de Wagner já foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado à tarde em Lauro de Freitas. Wagner deixa três filhos.