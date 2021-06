Lauro de Freitas inicia vacinação para pessoas com 57 anos ou mais

Nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, Lauro de Freitas inicia a vacinação de pessoas com 57 anos ou mais, nascidas até 31 de dezembro de 1963, e segue com a vacinação de trabalhadores da educação pública (municipal, estadual e federal) e da rede privada municipal que ainda não compareceram.



Nesta quinta, a imunização acontece entre 8h e 13h, na Quadra da Escola 2 de Julho, na Itinga; no Ginásio de Esportes do Aracuí, Centro; no Terminal Rodoviário, em Portão, e na Escola Municipal Esfinge, em Areia Branca. Para ser vacinado é preciso RG, CPF ou cartão SUS, e comprovante de residência. Trabalhadores da educação da rede privada devem apresentar contracheque atualizado. A aplicação da 2ª dose está suspensa no município.



Nesta quarta-feira (2), Lauro de Freitas recebeu um novo lote com 4.670 doses do imunizante Oxford/AstraZeneca, para aplicação da 1ª dose, e já no período da tarde vacinou o público acima de 58 anos e os trabalhadores da educação.