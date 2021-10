Lauro de Freitas: mãe e filha são mortas a tiros após serem colocadas em carro

Mãe e filha foram mortas a tiros em Lauro de Freitas após serem levadas em um carro, no bairro do Caji. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas moravam no Residencial Dona Lindu.

De acordo com as primeiras informações, um homem não identificado chegou ao condomínio procurando por Hilda Bernardes Ribeiro da Silva, 60 anos. A filha, Vanessa Angélica Ribeiro e Silva, 32, a acompanhou. Elas foram colocadas dentro de um carro não identificado.

Os corpos das duas foram encontrados dentro mesmo veículo na Avenida José Leite, em Quintas do Picuaia, a poucos metros do condomínio. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) está investigando o caso.