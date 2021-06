Lauro de Freitas monta barreiras sanitárias com testagem em cinco bairros nesta sexta

Nesta sexta-feira (18) a Prefeitura de Lauro de Freitas monta barreiras sanitárias com testagem rápida nas unidades de referência ao atendimento de sintomas gripais e covid-19, das 8h às 13h. As testagens serão feitas nas unidades de Saúde da Família do Parque São Paulo, Irmã Dulce em Portão, São Judas Tadeu na Itinga, Chafariz no Parque Jockey Clube, e Caji.



Nesta quinta-feira (17) o município ampliou o público de vacinação contra a covid-19. Na sede da Unime, foram vacinadas 500 pessoas pessoas dos grupos prioritários que incluem mototaxistas com certificado de curso de qualificação, pessoas com comorbidades, que deveriam ser vacinadas com Pfizer por orientação médica, e os profissionais de educação física, com Cref ativo no município.



Em Lauro de Freitas, a vacinação por idade está em pessoas com 54 anos ou mais. O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SESA), Augusto César Nascimento afirmou que ainda essa semana haverá diminuição da idade do público-alvo. “A expectativa é que hoje a noite ou amanhã (sexta-feira) cheguem mais doses para a Bahia e, consequentemente, para Lauro de Freitas. À medida que cheguem as doses vamos começar a chamar pessoas de 53 anos ou mais”.



2ª dose



No momento, a 2ª dose está suspensa no município. De acordo com a prefeitura, a situação é reflexo da celeridade na aplicação das vacinas, conforme explicou o titular da Sesa. “Cerca de 50 pessoas tinham prazo marcado para a 2ª dose hoje, mas foram chamadas [para a vacinação] ontem. Assim, o próximo aprazamento previsto no município é para o dia 21, segunda-feira”.