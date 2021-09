Lauro de Freitas prorroga pré-cadastro para 3ª dose contra a covid-19

O Governo Municipal de Lauro de Freitas anunciou que o pré-cadastro para a terceira dose da vacina contra a covid-19 foi prorrogado até as 20h deste sábado (18). As inscrições estão disponíveis para profissionais de saúde com idade superior a 60 anos, que residam ou trabalhem na cidade e atuam na linha de frente do combate ao vírus, e para imunossuprimidos que moram em Lauro.

Para pessoas deste último grupo que são pacientes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), o coordenador da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesa), Daniel Assis, explica que o cadastro é automático.

“A aplicação das doses para este público [imunossuprimidos] acontecerá na segunda-feira (20), das 8h às 12h, nos drives do Ginásio de Esportes do Aracuí e Colégio Dois de Julho, na Itinga. É importante salientar que todos devem ter pelo menos seis meses de intervalo da última dose da vacina”, disse.

Para receber a terceira dose é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e cartão de vacinação com o registro da aplicação das duas doses anteriores.

Idosos com mais de 80 anos e que receberam a segunda dose há mais de seis meses também receberão o reforço na segunda-feira. Nesta sexta (17), a prefeitura já aplicou a terceira dose para o grupo nos pontos de drive thru da cidade - o Ginásio de Esportes do Aracuí e o Colégio Municipal Dois de Julho na Itinga.