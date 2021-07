Lauro de Freitas vacina pessoas a partir de 43 anos nesta segunda (5)

A vacinação contra covid-19 terá novo público a partir desta segunda-feira (05) em Lauro de Freitas. Pessoas com idade a partir de 43 anos, nascidos até 31 de outubro de 1977 poderão receber o imunizante na cidade da Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a prefeitura, o calendário segue a organização escalonada para evitar aglomerações.

Os integrantes do grupo podem procurar um dos pontos de vacinação fixados no Ginásio de Esporte do Aracuí, no Centro, ou no Colégio Municipal 2 Julho, em Itinga, das 8h às 13h, portando documento de identificação oficial com foto, cartão SUS, comprovante de residência e CPF.

Segunda dose

A segunda dose segue suspensa. No cartão de vacinação, entregue no ato da primeira dose, está descrito o aprazamento para a dose de reforço. Atualmente Lauro de Freitas vacina a população com as vacinas Oxford/AstraZeneca com intervalo de três meses entre as doses, Pfizer e Coronavac ambas com 28 dias de intervalo e Jassen que é dose única.