Lauro de Freitas vacina pessoas a partir de 55 anos nesta sexta-feira (11)

Lauro de Freitas segue ampliando a vacinação contra a covid-19 e nesta sexta (11) começa a vacinar pessoas a partir de 55 anos nesta sexta-feira (11). Gestantes, puérperas, lactantes com bebês até 12 meses de nascidos e pessoas com comorbidades também serão vacinadas. De acordo com a prefeitura, o município já imunizou 22 grupos prioritários e mais de 30 comorbidades.



Nesta quinta-feira(10), Lauro de Freitas imunizou pessoas com 56 anos ou mais. A cidade conta com quatro pontos de vacinação localizados no Terminal Rodoviário de Portão, na Quadra da Escola 2 de Julho, em Itinga, no Ginásio de Esportes do Aracuí e na Escola Esfinge, em Areia Branca. A vacinação em segunda dose está suspensa, porque, de acordo com a prefeitura, não há pessoas com prazo de retorno no período atual.