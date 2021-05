Lauro de Freitas vacina taxistas; gestantes e puérperas voltam a ser imunizadas

A vacinação contra a Covid-19 para taxistas começou a ser realizada nesta terça-feira (18) em Lauro de Freitas. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SESA), 89 trabalhadores da categoria realizaram o cadastro para receber a 1ª dose do imunizante Oxford/AstraZeneca. Além disso, o município segue a aplicação da 2ª dose da Coronavac para pessoas dentro do prazo agendado.

Nesta quarta-feira (19), Lauro de Freitas volta a vacinar gestantes e puérperas com comorbidades, lactantes sem comorbidades e pessoas com comorbidades (doenças crônicas) acima de 18 anos, no Ginásio de Esportes do Aracuí, das 8h às 12h. A 2ª dose da Coronavac continua sendo aplicada no drive-thru do Colégio 2 de Julho, no mesmo horário.

O taxista Eraldo Alves foi um dos primeiros da categoria a receber a vacina. O trabalhador comemorou a dose recebida. “Estou há um ano sem ver minhas duas filhas mais velhas, estamos apenas nos falando por celular para evitar a possibilidade de contaminação. É muito difícil não poder abraçar quem a gente ama”, contou emocionado.