Lava Jato prende ex-secretário nacional de Justiça de Temer

A Polícia Federal abriu nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (5) e prendeu Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça do governo de Michel Temer. Segundo o Ministério Público Federal, Astério e outras 14 pessoas foram denunciadas por envolvimento em pagamento de propinas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Até por volta das 7h25, sete pessoas tinha sido presas, informou a PF.

A corporação faz ainda buscas em 32 endereços. As ordens foram expedidas pelo juiz da 7ª Vara Federal Marcelo Bretas.

Procurador de Justiça aposentado, Astério foi secretário de Administração Penitenciária entre 2003 e 2006, durante a gestão de Rosinha Garotinho.