Lavagem de Itapuã é cancelada pelo segundo ano seguido em Salvador

A Lavagem de Itapuã não irá acontecer novamente neste ano, anunciou nesta terça-feira (15) a prefeitura de Salvador. A festa aconteceria na quinta (17), mas foi cancelada por conta do momento da pandemia de covid-19 na cidade.

A prefeitura diz que a decisão foi tomada para evitar aglomerações e, assim, preservar a vida da população. Com isso em vista, a partir de amanhã medidas de prevenção vão acontecer em todo bairro de Itapuã, para evitar que as pessoas aglomerem.

Com isso, estarão proibidas as atividades de comércio informal e ambulante na região. Também será vetada a montagem e desmontagem de estruturas em vias públicas.

Também não será permitida qualquer ação que implique em emissão sonora nas ruas, a exemplo de carros de som, bem como a realização de cortejos, carreatas e caminhadas que estimulem aglomerações. N

os bares e restaurantes, só está liberada a utilização de som ambiente. A fiscalização será realizada por órgãos municipais, com apoio da Polícia Militar. As determinações estão no Diário Oficial do Município de hoje.