Layla Vallias participará de painel sobre longevidade no Agenda Bahia

A empreendedora Layla Vallias integra a lista Forbes Under 30, que reúne empreendedores de sucesso abaixo dos 30 anos. Ela é cofundadora do Data8, núcleo de pesquisa em longevidade e, desde 2016, do Hype50+. Foi palestrante convidada no TEDx e SXSW. Coordenadora técnica do FDC Longevidade, em parceria com a Fundação Dom Cabral, e do Tsunami60+, maior estudo sobre Economia Prateada e Raio-X do público maduro no Brasil, com quase 2.500 entrevistados entre 55 e 90 anos de idade e que em 2021 se internacionalizou para a América Latina e entrevistou mais de 20.000 latinoamericanos no México, Uruguai, Argentina, Colombia, Peru e Chile.

Em 2020 foi convidada a fazer parte da Rede de Líderes da Fundação Lemann e da comunidade de change makers, Latitud. Mercadóloga de formação, com especialização em marketing digital pela Universidade de Nova York, trabalhou com desenvolvimento de produto na Endeavor Brasil.

Como será a 13ª edição do Fórum Agenda Bahia?

No dia 18 de outubro acontecerá a 13ª edição do evento promovido pelo jornal CORREIO, que engloba inovação, empreendedorismo, tecnologia e tendências que vão das relações pessoais até o mundo corporativo.

O evento acontecerá em formato híbrido e a parte presencial será no Wish Hotel, no Campo Grande, das 9h às 18h30 (com direito a recepção e happy hour). A interatividade continuará como marca registrada, e alguns momentos do evento terão transmissão para o público fora da capital baiana. É o modo híbrido, tão discutido durante a pandemia da Covid-19, conduzindo “Os Desafios do Agora”, tema deste ano.

Nos últimos dois anos, o Agenda Bahia foi feito de forma digital. O retorno ao presencial foi muito festejado pelo CEO da Rede+ e presidente do Instituto Inova+, Rodrigo Paolilo. Ele, que é uma das pessoas diretamente ligadas ao fórum, já que a Rede+ é responsável pela curadoria do evento, adiantou que o formato pensado para esta edição equilibra a influência tecnológica que marcou a época mais restritiva da pandemia com as novas possibilidades e, até mesmo, desafios dos reencontros.

“Vamos debater o que as cidades precisam fazer para inovar, criar melhores ambientes de negócios, como as pessoas e as empresas enxergam as tendências do futuro do trabalho, e as oportunidades que envolvem conexão com o futuro”, explicou.

O Fórum Agenda Bahia será gratuito e as inscrições já estão abertas.

Serviço:

13ª edição do Fórum Agenda Bahia

Onde: Wish Hotel da Bahia, Youtube e Yazo

Data: 18 de outubro

Inscrições pelo Sympla

Valor: evento gratuito.

O Agenda Bahia 2022 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Acelen e Unipar, parceria da Braskem, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1 e Apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifacs, HELA, Socializa e Yazo.